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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAMDİ YILDIZ

Hamdi Yıldız

Büyük Birlik Partisi
Hamdi Yıldız
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı