Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUFAN GEÇER

Tufan Geçer

Büyük Birlik Partisi
Tufan Geçer
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı