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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT KILIVAN

Murat Kılıvan

Büyük Birlik Partisi
Murat Kılıvan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı