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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER ERTAN

Ömer Ertan

Büyük Birlik Partisi
Ömer Ertan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı