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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADER AYDIN

Kader Aydın

Büyük Birlik Partisi
Kader Aydın
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı