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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİM YILDIRIM

Salim Yıldırım

Büyük Birlik Partisi
Salim Yıldırım
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı