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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED ALİ DAĞ

Muhammed Ali Dağ

Büyük Birlik Partisi
Muhammed Ali Dağ
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı