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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA GÜNEL

Mustafa Günel

Büyük Birlik Partisi
Mustafa Günel
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı