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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN SEYİDOĞLU

Hüseyin Seyidoğlu

Büyük Birlik Partisi
Hüseyin Seyidoğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı