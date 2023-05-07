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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALAATTİN ÇAKIR

Alaattin Çakır

Büyük Birlik Partisi
Alaattin Çakır
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1964
ÖZGEÇMİŞİ

1964 Alanya doğumlu olup, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı