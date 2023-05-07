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Ahmet Şahin
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Gürdal Topal
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Mehmet Şerif Dumrul
Büyük Birlik Partisi
Adana
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İrfan Tekdemir
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Yunus Oğuz
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Ayşe Gümüş
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Atike Zühal Cengiz
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Ali Bulmuş
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Zekeriya Akduman
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Fatma Gezer
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Cumali Lenger
Büyük Birlik Partisi
Adana
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İsmail Bekşen
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Sinan Ünal
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Hüseyin Karadağlı
Büyük Birlik Partisi
Adana
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Mehmet Selim Öztaş
Büyük Birlik Partisi
Adana