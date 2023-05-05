-
Mehmet Sait Cens
Adalet Partisi
Batman
-
Ferhat Nasıroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman
-
Melek Bağlamış
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Hüseyin Yaşar
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman
-
Hayreddin Seven
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Hüseyin Özgür
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Ahmet Cahit Tayanç
Memleket Partisi
Batman
-
Ahmet Akıncı
Millet Partisi
Batman
-
Recep Çelikkaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Bekir Çalış
Sol Parti
Batman
-
Anıl Hasan Urhan
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Muhlis Geçit
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Ahmet Aslan
Vatan Partisi
Batman
-
Sevde Eren Turan
Yenilik Partisi
Batman
-
Keskin Bayındır
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Mehmet Yılmaz
Adalet Partisi
Batman
-
Serkan Ramanlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman
-
Hüseyin Seyidoğlu
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Dicle Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman
-
Veysi Emen
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Kasım Kaya
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Sibel Seçkin
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Ramazan Kayhan
Memleket Partisi
Batman
-
Selman Faris Yılmaz
Millet Partisi
Batman
-
Tekin Güçlü
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Hüseyin Atalay
Sol Parti
Batman
-
Mahir Asutay
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Pervin Tiryaki
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Melek Güvenç
Vatan Partisi
Batman
-
Ahmet Seyidoğlu
Yeniden Refah Partisi
Batman
-
Şakir Evcil
Yenilik Partisi
Batman
-
Zeynep Oduncu
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Muhammed Baran Akmanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
Murat Güneştekin
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman
-
Cemalettin Barlık
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Orhan Ekmen
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman
-
Hacı Özbay
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Alirıza Taşdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Mıkdat Yabacı
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Filiz Özden
Memleket Partisi
Batman
-
Hıdır Turan
Millet Partisi
Batman
-
Hüseyin Kazak
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Hilmi Cumhur Geçin
Sol Parti
Batman
-
Efe Ahmet Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Ahmet Murat Akgöz
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Oğuzhan Balkan
Vatan Partisi
Batman
-
Fethullah Taş
Yeniden Refah Partisi
Batman
-
Elif Soysal
Yenilik Partisi
Batman
-
Mehmet Rüştü Tiryaki
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Erkan Akmanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
Muhsine Bozkurt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman
-
Enver Altuner
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Abdullah Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman
-
Buket Şenol
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Ümit Kartal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Duygu Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Kaan Mert Esen
Memleket Partisi
Batman
-
Halil Nergizciler
Millet Partisi
Batman
-
Hakan Atala
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Ahmet Akçay
Sol Parti
Batman
-
Deniz Cevahir Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Ali Güney Yakar
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Zeynep Fulya Beder
Vatan Partisi
Batman
-
İbrahim Halil Yalçın
Yeniden Refah Partisi
Batman
-
Ramazan Başkara
Yenilik Partisi
Batman
-
Nurten Ertuğrul
Yeşil Sol Parti
Batman
-
Elif Arıkanoğlu
Adalet Partisi
Batman
-
Fırat Tunç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Batman
-
Mustafa Günel
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Metin Banlı
Cumhuriyet Halk Partisi
Batman
-
Hasan Türkmen
Güç Birliği Partisi
Batman
-
Hakan Kemal Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Batman
-
Yeliz Alan
Halkın Kurtuluş Partisi
Batman
-
Mert Kaan Avcı
Memleket Partisi
Batman
-
İbrahim Arsoy
Millet Partisi
Batman
-
Alperen Özdemir
Milliyetçi Hareket Partisi
Batman
-
Berfin Gül
Sol Parti
Batman
-
Özkan Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Aygün Benli
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Mete İrfan
Vatan Partisi
Batman
-
Şakir Sönmezsoy
Yeniden Refah Partisi
Batman
-
Ayhan Çelik
Yenilik Partisi
Batman
-
Ekrem Baran
Yeşil Sol Parti
Batman