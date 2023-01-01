-
Muhammed Bülent Karaaslan
Muhammed Bülent Karaaslan
Ankara 1. Bölge
-
Serkan Kantaş
Serkan Kantaş
Ankara 2. Bölge
-
Ömer Mustafa Özal
Ömer Mustafa Özal
Ankara 3. Bölge
-
Mukadder Güneri
Mukadder Güneri
Ankara 1. Bölge
-
Mustafa Yiğit
Mustafa Yiğit
Ankara 2. Bölge
-
Şemseddin Ahmet Yaşar
Şemseddin Ahmet Yaşar
Ankara 3. Bölge
-
Sait Tolga Oktay
Sait Tolga Oktay
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Çilesiz
Hüseyin Çilesiz
Ankara 2. Bölge
-
Ülkü Güngör
Ülkü Güngör
Ankara 3. Bölge
-
Nefise Nesrin İli
Nefise Nesrin İli
Ankara 1. Bölge
-
Güneş Gümüş
Güneş Gümüş
Ankara 1. Bölge
-
Nuri Ercan Tortop
Nuri Ercan Tortop
Ankara 1. Bölge
-
Cem Kahyeri
Cem Kahyeri
Ankara 1. Bölge
-
Sezer Asil Ateş
Sezer Asil Ateş
Ankara 1. Bölge