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ANASAYFA ŞEHİRLER AYDIN KARPUZLU
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KARPUZLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARPUZLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KARPUZLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,111 | Katılım Oranı: %89.92
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.364,533 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %29.072,258 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.12864 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5543 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4636 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4233 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,355 | Katılım Oranı: %80.33
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.774,150 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.642,971 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.59189 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,748 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,939 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.1 3,839 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.26 1,897 oy 0
İyi Parti
%12.64 988 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.63 909 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.79 62 oy 0
Saadet Partisi
%0.69 54 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.54 42 oy 0
Vatan Partisi
%0.35 27 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı