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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜNDOĞAN MAZAKLI

Gündoğan Mazaklı

Anavatan Partisi
Gündoğan Mazaklı
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı