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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UZAY SÜMBÜL

Uzay Sümbül

Anavatan Partisi
Uzay Sümbül
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı