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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VAHAP GÜL

Vahap Gül

Anavatan Partisi
Vahap Gül
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı