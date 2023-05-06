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ANASAYFA ŞEHİRLER KÜTAHYA ANAVATAN PARTİSİ

KÜTAHYA - ANAVATAN PARTİSİ

ANAP
KISALTMA :ANAP GENEL BAŞKAN :İBRAHİM ÇELEBİ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDARHİSAR
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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DUMLUPINAR
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HİSARCIK
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MERKEZ
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PAZARLAR
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
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TAVŞANLI
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı