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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAZIM ÇITIROĞLU

Kazım Çıtıroğlu

Anavatan Partisi
Kazım Çıtıroğlu
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı