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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUĞRA YILMAZ

Buğra Yılmaz

Anavatan Partisi
Buğra Yılmaz
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı