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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH ARABACI

Salih Arabacı

Anavatan Partisi
Salih Arabacı
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı