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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YEŞİM İÇELLİ

Yeşim İçelli

Anavatan Partisi
Yeşim İçelli
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı