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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT AYDEMİR

Serhat Aydemir

Anavatan Partisi
Serhat Aydemir
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı