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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KARABABA

Ahmet Karababa

Anavatan Partisi
Ahmet Karababa
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı