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ANASAYFA ŞEHİRLER ÇANAKKALE ANAVATAN PARTİSİ

ÇANAKKALE - ANAVATAN PARTİSİ

ANAP
KISALTMA :ANAP GENEL BAŞKAN :İBRAHİM ÇELEBİ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZCAADA
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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GELİBOLU
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GÖKÇEADA
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı