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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP TERZİOĞLU

Recep Terzioğlu

Anavatan Partisi
Recep Terzioğlu
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı