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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CAN ÖNGAY

Can Öngay

Anavatan Partisi
Can Öngay
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı