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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF YAMAN

Yusuf Yaman

Anavatan Partisi
Yusuf Yaman
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı