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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SILA BOZDAĞ

Sıla Bozdağ

Anavatan Partisi
Sıla Bozdağ
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı