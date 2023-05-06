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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ADANA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ADANA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ADANA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,526,827 | Katılım Oranı: %86.03
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.14567,605 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.83460,752 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.79125,894 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.29119,498 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.769,799 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.182,325 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,452,617 | Katılım Oranı: %74.96
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.43541,567 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.91417,892 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.66114,530 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 593,600 oy 0
Millet İttifakı
%0 513,036 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.17 440,540 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.32 339,339 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%13.41 172,831 oy 0
İyi Parti
%12.4 159,881 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.87 153,060 oy 0
Saadet Partisi
%1.07 13,816 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.54 6,992 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 2,395 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.03 413 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı