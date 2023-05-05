ÖZGEÇMİŞİ

Vehbi Koç, 1960 yılında Ankara'da doğdu. 1982'de İTÜ Denizcilik Fakültesinden mezun oldu. 1992'ye kadar uzak yol kaptanlığı yaptı. 1992 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu işletmelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. İş hayatının yanı sıra çeşitli sosyal ve siyasal faaliyetlerde de bulunan Koç, 2004-2007 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Genel Meclis üyeliği, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 2012 yılına kadar Piri Reis Denizcilik Vakfı Kurucu üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılından bu yana ise aynı vakıfta Başkanlık görevini üstlenmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.