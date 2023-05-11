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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAT KILIÇ

Nihat Kılıç

Adalet ve Kalkınma Partisi
Nihat Kılıç
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : HUKUKÇU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı