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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE KARAÇİZMELİ

Emre Karaçizmeli

Adalet ve Kalkınma Partisi
Emre Karaçizmeli
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Eczacı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1992
Kaynak: Anadolu Ajansı