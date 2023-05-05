ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde "2003'ten itibaren Türk Dış Politikasında Asya Algısı" konulu tez çalışması ile tamamladı. 23. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-Filipinler Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Başkan Yardımcılığına seçildi. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Çince bilen Önen, evli ve 2 çocuk babasıdır.