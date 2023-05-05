ÖZGEÇMİŞİ

1972 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Yanık, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında, İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını alarak mesleğe başladı. AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İBB Meclis Üyeliği yaptı. Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde yer alan Derya Yanık, Darülaceze ve Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve vakıfta yönetici olarak görevler üstlendi. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarında gönüllü çalışmalarda bulundu ve eğitimler verdi. BM Kadının Statüsü oturumu kapsamındaki uluslararası etkinliklerde, kadın ve hukuk başlığı altında sunumlar gerçekleştirdi. Derya Yanık, 24 Mart 2021 tarihinde AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 21 Nisan 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı.