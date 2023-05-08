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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİRDEVS AKTÜRK

Firdevs Aktürk

Adalet ve Kalkınma Partisi
Firdevs Aktürk
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Sosyal Hizmet Uzmanı
  • EĞİTİM DURUMU : Ön lisans
  • DOĞUM YILI : 1998
Kaynak: Anadolu Ajansı