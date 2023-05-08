Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KIRATLI

Ali Kıratlı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ali Kıratlı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • MESLEĞİ : Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Ön lisans
  • DOĞUM YILI : 1980
Kaynak: Anadolu Ajansı