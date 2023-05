ÖZGEÇMİŞİ

Konya / Derebucak - 1959, Kadir, Ayşe. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kamu avukatı ve serbest avukat olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004-2018 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, (UCLG) Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyeti Üyeliği, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) Yönetim Kurulu Üyeliği, İpekyolu Şehirleri Birliği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.