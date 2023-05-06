ÖZGEÇMİŞİ

07.10.1963 Konya Akşehir'de doğdu. Baba adı Nuri, Anne adı Zarife'dir. İş Adamı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muğla İşletme mezunu. Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyesi, 2002 yılına kadar aile şirketi bünyesinde Turizm ve Serbest Ticaret işeri ile uğraştı. 22. ve 23. Dönem Konya Milletvekili. 23. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, İdare amiri. Türkiye Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. 2011 Ekim - 2018 Nisan Milli Eğitim Bakan yardımcılığı yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen Erdem- Evli ve 3 çocuk babasıdır.