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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAYIN BAYAR ÖZSOY

Sayın Bayar Özsoy

Adalet ve Kalkınma Partisi
Sayın Bayar Özsoy
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : Büro Memuru
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1963
Kaynak: Anadolu Ajansı