Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA ÇOŞTU

Fatma Çoştu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Fatma Çoştu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Karaman
  • MESLEĞİ : Öğretmen
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1997
Kaynak: Anadolu Ajansı