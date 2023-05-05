ÖZGEÇMİŞİ

23 Temmuz 1984'te Ankara'da doğdu. İlköğrenimi Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirdi. 2020'de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.