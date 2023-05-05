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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF ASLAN

Yusuf Aslan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yusuf Aslan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Gazeteci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1982
ÖZGEÇMİŞİ

1982’de İstanbul Çatalca’da doğdu. Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Siyaset hayatına başladığı AK Parti Çatalca İlçe Teşkilatında sırasıyla Ana Kademe Tanıtım Medya Birim Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etti. Daha sonra iki dönem AK Parti Çatalca Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı. Üniversite yıllarında öğrenci kulüplerinde yönetici olan Aslan, üniversite televizyonu ÜN TV’de haber merkezi editörlüğü ve spikerlik görevlerinde bulundu. ATV Ankara Haber Merkezi’nde görev alarak 2002 seçimleri öncesi siyasi gündemi takip etti. Özel bir şirkette 9 yıl yönetici olarak çalıştı. Serbest meslek sahibi olan Yusuf Aslan evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı