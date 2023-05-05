ÖZGEÇMİŞİ

Av. Mehmet Sarı, 1975 yılı Çorum doğumludur. 1997 yılında Dicle Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosu’na kaydını yaptırdıktan sonra 2005 yılına dek kamuda avukatlık görevini üstlenen Sarı, ardından serbest avukat olarak mesleğini icra etti. Akademik anlamda; 2007 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Özel Hukuk” alanında yüksek lisans yaptı, 2007–2010 yılları arasında Fransa’da Strasbourg (Robert Schuman) Üniversitesinde Fransızca eğitimi aldı ve Uluslararası Hukuk Master programını takip etti. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky / Louisville Üniversitesinde İngilizce eğitimi aldı. 2011 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kamu Hukuku” üzerine doktora tezini tamamlayarak teslim etti. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nde, İstanbul Barosu CMK servisinde görev yaptı. Bir dönem Yeşilay Şubesi Bahçelievler kurucu başkanlığı görevini yürüttü. Uluslararası Hukukçular Birliği kurucu üyesi Fransa – Türkiye Öğrenci Konseyi üyesi 2016 İstanbul Barosu seçimlerinde Hukukun Üstünlüğü adına İstanbul Barosu Başkan adayı oldu. Üç yıl Polis Meslek Yüksekokulunda Ceza Hukuku dersleri verdi. 15 Temmuz Davalarında müşteki müdahil avukat olarak davaları takip etti. Ayrıca Ankara – İstanbul davaları hakkındaki bilgi notlarını Türkçe ve İngilizce hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Halen Türkiye Adalet Araştırmaları adına güncel hukuki çalışmalar yürütmektedir. Akademik düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Av. Dr. Sarı, evli ve üç çocuk babasıdır.