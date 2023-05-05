ÖZGEÇMİŞİ

(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi (10 / 462, 1737, 1908, 2372, 4832, 5448, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Katip Üyesi Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba adı Yaşar, anne adı Hatice'dir. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Amerika'da İngilizce eğitimi gördü ve Kent State University'de Ceza Hukuku ve İngiltere Canterbury şehrinde University of Kent'te Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Erciyes Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev aldı. Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olup, Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkanlığı, Tomarzalılar Vakfı yöneticiliği yaptı. 26. ve 27. Dönemde Kayseri Milletvekilli seçildi. AGİTPA Türkiye Delegasyonu Sözcülüğü, AK Parti 3. Olağan Kongresinde MKYK üyesi ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Karayel, Kayseri, Tomarza, Akdere (Kelgin)'li olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.