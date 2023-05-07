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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE USTAOSMANOĞLU

Emre Ustaosmanoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Emre Ustaosmanoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1985
Kaynak: Anadolu Ajansı