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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP BAYIR

Zeynep Bayır

Adalet ve Kalkınma Partisi
Zeynep Bayır
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Elektrik Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı