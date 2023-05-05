ÖZGEÇMİŞİ

Veli Arslan. 1977 İstanbul doğumlu olmakla beraber aslen Tokat Erbaalıdır. 1989 yılında GÜMRÜK saha elamanı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli firmalarda yöneticilik göreviyle devam ederek 2008 yılında Aslan GÜMRÜK lemeyi kurmuştur. 20 yıllık mesleki tecrübesiyle siz değerli müşterilerimize çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız, ASKON Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi bir çok STK' da yer almaktadır.