Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMET ENES SAVAŞ

Muhammet Enes Savaş

Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammet Enes Savaş
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı