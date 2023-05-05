ÖZGEÇMİŞİ

1965 yılında Eskişehir’de doğdu. Üsküdar Fazilet Kolejinde ortaokulu bitirdikten sonra Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı’nda yaptı. Amerika’da West Lafayette Harrison College Business School ‘da “işletme Yönetimi” dersleri aldı. İstanbul Üniversitesi İkinci Lisans Sosyoloji Bölümü’nden 2022 yılında mezun oldu. 1992 yılında Milli Gençlik Vakfı Ankara Hanımlar Komisyonu’nda Eğitim Başkanlığı, 1993 yılında Refah Partisi Ankara ili Hanımlar Komisyonu Başkanlığı, 1993-1996 tarihleri arasında Refah Partisi Genel Merkez Hanımlar Komisyonu Başkanlığı, 1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Hanımlar Komisyonu Kurucu Başkanlığı yaptı. 2012 -2015 tarihleri arasında Ak Parti İstanbul İl Yönetiminde görev aldı, 2013-2015 tarihleri arasında Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında 1. Bölge SKM Başkan Yardımcılığı, 2017-2019 tarihleri arasında Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2011-2015 yılları arasında Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAKEDER) in kuruculuğunu ve Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2016 yılından beri HAKEDER Derneği’nin Başkanlık görevini yürütmektedir. Bu kapsamda özellikle çocuk hakları konusunda; çevre, dijital medya, savaş ve mültecilik konularında çeşitli projeler yürüttü. Değişen dünyada aile, semavi dinlerde ailenin önemi ve kadın hakları konularında çalışmalar yaptı. Engelli hizmetleri konusunda çeşitli projeler yürüttü. 2012 yılında başladığı İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliğine halen devam etmektedir. Son olarak HAKEDER ve Beykoz Belediyesi iş birliği ile “Çocuk ve Yeni Medya Çalıştayı ve Sempozyumu’nu düzenledi. Meslek hayatına öğretmen olarak başlamış, devamında özel bir şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti İstanbul 1.bölge 16.sıradan Milletvekili adayı gösterilen Leman Yenigün, halen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK görevini yürütmektedir.